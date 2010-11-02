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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:12
Підозрюю, що проблема у потраплянні власника "під ковпак" до фінмону. Причому саме конкретні операції на поповнення саме з форварду. Як часто ви користалися цією "доріжкою"? Вангую, що перетнули межу якихось внутрішніх лімітів Привата. В мене сталась аналогічна ситуація с карткою родича - відхиляння Приватом платежу, який дуже часто до цього використовувався (але не Форвард) + подальше безпроблемне поповнення цієї ж картки з ПУМБу.
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