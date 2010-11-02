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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4077407840794080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:12

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:ukrprom2014
п2п маршрутизація.. вона така :wink:

ГЛ Привата пояснить глюк не может, надо чтоб власник карты орбращался :(

Підозрюю, що проблема у потраплянні власника "під ковпак" до фінмону. Причому саме конкретні операції на поповнення саме з форварду. Як часто ви користалися цією "доріжкою"? Вангую, що перетнули межу якихось внутрішніх лімітів Привата. В мене сталась аналогічна ситуація с карткою родича - відхиляння Приватом платежу, який дуже часто до цього використовувався (але не Форвард) + подальше безпроблемне поповнення цієї ж картки з ПУМБу.
Alien
 
Повідомлень: 142
З нами з: 12.01.20
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  #<1 ... 4077407840794080
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