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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4077407840794080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:12

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:ukrprom2014
п2п маршрутизація.. вона така :wink:

ГЛ Привата пояснить глюк не может, надо чтоб власник карты орбращался :(

Підозрюю, що проблема у потраплянні власника "під ковпак" до фінмону. Причому саме конкретні операції на поповнення саме з форварду. Як часто ви користалися цією "доріжкою"? Вангую, що перетнули межу якихось внутрішніх лімітів Привата. В мене сталась аналогічна ситуація с карткою родича - відхиляння Приватом платежу, який дуже часто до цього використовувався (але не Форвард) + подальше безпроблемне поповнення цієї ж картки з ПУМБу.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:12

  clientage написав:Ну українською -- припадає, по-русски -- выпадает

вообще-то по-русски будет "приходится" ;) есть же гугл-переводчик в конце концов
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:59

Пополнение карт

  VASH написав:
  vollena71 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р


Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?

Т.е. видится наиболее приемлемый вариант - загнать деньги на Универсальную карту Приватбанка (находится в соседнем доме), с него сделать перевод по реквизитам на карту КОКО Форварда (за 3 гривны). Есть ли ограничения на размер перевода, или можно гнать несколько переводов по 15000 грн (на свои реквизиты). Я, так понимаю, перевод уйдет с Привата на следующее утро (рабочее)?
Заранее благодарю
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:22

  Bosstone написав:
  clientage написав:Ну українською -- припадає, по-русски -- выпадает

вообще-то по-русски будет "приходится" ;) есть же гугл-переводчик в конце концов

:mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:16

Alien
Сомневаюсь, операции через Приват редки и на мелкие суммы.
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ukrprom2014
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