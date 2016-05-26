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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:12
Підозрюю, що проблема у потраплянні власника "під ковпак" до фінмону. Причому саме конкретні операції на поповнення саме з форварду. Як часто ви користалися цією "доріжкою"? Вангую, що перетнули межу якихось внутрішніх лімітів Привата. В мене сталась аналогічна ситуація с карткою родича - відхиляння Приватом платежу, який дуже часто до цього використовувався (але не Форвард) + подальше безпроблемне поповнення цієї ж картки з ПУМБу.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:12
clientage написав:
Ну українською -- припадає, по-русски -- выпадает
вообще-то по-русски будет "приходится"
есть же гугл-переводчик в конце концов
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:59
VASH написав: vollena71 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
Т.е. видится наиболее приемлемый вариант - загнать деньги на Универсальную карту Приватбанка (находится в соседнем доме), с него сделать перевод по реквизитам на карту КОКО Форварда (за 3 гривны). Есть ли ограничения на размер перевода, или можно гнать несколько переводов по 15000 грн (на свои реквизиты). Я, так понимаю, перевод уйдет с Привата на следующее утро (рабочее)?
Заранее благодарю
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:22
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:16
Alien
Сомневаюсь, операции через Приват редки и на мелкие суммы.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:07
VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р[/quote]
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?[/quote]
Т.е. видится наиболее приемлемый вариант - загнать деньги на Универсальную карту Приватбанка (находится в соседнем доме), с него сделать перевод по реквизитам на карту КОКО Форварда (за 3 гривны). Есть ли ограничения на размер перевода, или можно гнать несколько переводов по 15000 грн (на свои реквизиты). Я, так понимаю, перевод уйдет с Привата на следующее утро (рабочее)?
Заранее благодарю[/quote]
Если есть Моно или Альфа, то пополняете их в тумбе без комиссии (ibox для Моно и Easypay для Альфы) и потом исходящим p2p или через СЭП (в этом случае можно не дробить, а бросать одной суммой), но тогда уйдёт уже в понедельник и будет в Форварде в обед. Все без комиссии
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:15
Rimlyanin1 написав:
Искатель написав:Да, отличные две категории кэшбэка на июнь.
А вот красоту с ее 12%, но с абсолютно непопулярными МСС... кто-то знает, как использовать?
Это совсем не "Красота и здоровье" от Моно или А-банка, и даже не "Красота" от Альфы. Это уже совсем мегаурезанное. Напишите, кто смог воспользоваться, просто интересно будет...
Можна зробити лазерну епіляцію в люменісі, мсс 7230.
ЗППП можно проверить этой категорией?
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Ukreximbank или смерть!
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