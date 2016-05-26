Додано: Суб 30 тра, 2020 16:07

VASH написав: Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен. Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р[/quote]Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?[/quote]Т.е. видится наиболее приемлемый вариант - загнать деньги на Универсальную карту Приватбанка (находится в соседнем доме), с него сделать перевод по реквизитам на карту КОКО Форварда (за 3 гривны). Есть ли ограничения на размер перевода, или можно гнать несколько переводов по 15000 грн (на свои реквизиты). Я, так понимаю, перевод уйдет с Привата на следующее утро (рабочее)?Заранее благодарю[/quote]Если есть Моно или Альфа, то пополняете их в тумбе без комиссии (ibox для Моно и Easypay для Альфы) и потом исходящим p2p или через СЭП (в этом случае можно не дробить, а бросать одной суммой), но тогда уйдёт уже в понедельник и будет в Форварде в обед. Все без комиссии