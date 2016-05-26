greenozon написав:ukrprom2014 п2п маршрутизація.. вона така
ГЛ Привата пояснить глюк не может, надо чтоб власник карты орбращался
Підозрюю, що проблема у потраплянні власника "під ковпак" до фінмону. Причому саме конкретні операції на поповнення саме з форварду. Як часто ви користалися цією "доріжкою"? Вангую, що перетнули межу якихось внутрішніх лімітів Привата. В мене сталась аналогічна ситуація с карткою родича - відхиляння Приватом платежу, який дуже часто до цього використовувався (але не Форвард) + подальше безпроблемне поповнення цієї ж картки з ПУМБу.
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
Т.е. видится наиболее приемлемый вариант - загнать деньги на Универсальную карту Приватбанка (находится в соседнем доме), с него сделать перевод по реквизитам на карту КОКО Форварда (за 3 гривны). Есть ли ограничения на размер перевода, или можно гнать несколько переводов по 15000 грн (на свои реквизиты). Я, так понимаю, перевод уйдет с Привата на следующее утро (рабочее)? Заранее благодарю
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р[/quote]
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?[/quote] Т.е. видится наиболее приемлемый вариант - загнать деньги на Универсальную карту Приватбанка (находится в соседнем доме), с него сделать перевод по реквизитам на карту КОКО Форварда (за 3 гривны). Есть ли ограничения на размер перевода, или можно гнать несколько переводов по 15000 грн (на свои реквизиты). Я, так понимаю, перевод уйдет с Привата на следующее утро (рабочее)? Заранее благодарю[/quote]
Если есть Моно или Альфа, то пополняете их в тумбе без комиссии (ibox для Моно и Easypay для Альфы) и потом исходящим p2p или через СЭП (в этом случае можно не дробить, а бросать одной суммой), но тогда уйдёт уже в понедельник и будет в Форварде в обед. Все без комиссии
Искатель написав:Да, отличные две категории кэшбэка на июнь. А вот красоту с ее 12%, но с абсолютно непопулярными МСС... кто-то знает, как использовать? Это совсем не "Красота и здоровье" от Моно или А-банка, и даже не "Красота" от Альфы. Это уже совсем мегаурезанное. Напишите, кто смог воспользоваться, просто интересно будет...
Можна зробити лазерну епіляцію в люменісі, мсс 7230.
ЗППП можно проверить этой категорией?
Мне девушка, симпатичная , испанской внешности , терла внешними губами головку без резинки . Я ее очень люблю теперь .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
ukrprom2014 написав:Alien Сомневаюсь, операции через Приват редки и на мелкие суммы.
Значить у вас причина в чомусь ще. В мене була саме за часті однотипові суми. Причому в мене був не відлуп в тому розумінні слова, коли по відмовленій операції в банку отримувачі нема навіть і згадки. В приват24 якраз відображалось як надходження коштів так і їх повернення
Так его выложили ещё 2 дня назад и тут уже обсудили...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay