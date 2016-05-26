|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:35
ingtrans написав: ukrprom2014 написав:
Кишмиш на июнь
Так его выложили ещё 2 дня назад и тут уже обсудили...
Причем постом выше)
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2351
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50
На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:53
ukrprom2014 написав:
Кишмиш на июнь
надо брать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1269
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86365
|10128395
|
Суб 30 тра, 2020 21:42
Arien
|
|379
|74832
|
|
|16269
|2263300
|
Суб 30 тра, 2020 17:07
lel
|