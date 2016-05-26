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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50
На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?
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VASH
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Додано: Суб 30 тра, 2020 20:53
ukrprom2014 написав:
Кишмиш на июнь
надо брать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:05
VASH написав:
На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?
Только снять
деньги с карт Форварда без комиссии.
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novichok
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