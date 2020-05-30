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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4079408040814082>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?
VASH
 
Повідомлень: 472
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:53

  ukrprom2014 написав:Кишмиш на июнь
надо брать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:05

  VASH написав:На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?

Только снять деньги с карт Форварда без комиссии.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

ukrprom2014 написав:Сегодня переводы с КОКО-дебитки на 2 разные карты Привата (суммы до 1 тыс грн.) вернулись через несколько минут. С Форварда уходит и потом возвращается.
Переводы на ПУМБ - все успешно. И дальше с ПУМБа на Приват - все уходит.
Шо то таке?
Це форвард чудить, а не фінмон. Постійно пишуть про такі проблеми при поповнення різних банків і в мене були з поповненням укрсибу. Транзитом через моно все вдалося.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:15

Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приложение для андроид сейчас работает? Проверьте пожалуйста!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:14

pfauter
войти дает, а что там не работает?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Войти не дает.
Сбросил отпечаток, приходит смс, ввожу и ошибка.
Единственное, вчера телефон до десятки обновился, может из-за этого... Хотя 5 приложений друих банков нормально работают, в том числе вход по-отпечатку.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:26

pfauter перевстановити додаток пробували?
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:27

Ну или кеш почистить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 08.04.14
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