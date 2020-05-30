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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50
На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?
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VASH
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Додано: Суб 30 тра, 2020 20:53
ukrprom2014 написав:
Кишмиш на июнь
надо брать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:05
VASH написав:
На сайте банка указаны "Банкоматы партнеров" - там банкоматы сети Euronet, правильно ли я понимаю, что в них можно пополнить карты Форварда без комиссии?
Только снять
деньги с карт Форварда без комиссии.
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novichok
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Додано: Нед 31 тра, 2020 08:22
ukrprom2014 написав:Сегодня переводы с КОКО-дебитки на 2 разные карты Привата (суммы до 1 тыс грн.) вернулись через несколько минут. С Форварда уходит и потом возвращается.
Переводы на ПУМБ - все успешно. И дальше с ПУМБа на Приват - все уходит.
Шо то таке?
Це форвард чудить, а не фінмон. Постійно пишуть про такі проблеми при поповнення різних банків і в мене були з поповненням укрсибу. Транзитом через моно все вдалося.
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:15
Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:12
Приложение для андроид сейчас работает? Проверьте пожалуйста!
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pfauter
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:14
pfauter
войти дает, а что там не работает?
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Bosstone
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:22
Войти не дает.
Сбросил отпечаток, приходит смс, ввожу и ошибка.
Единственное, вчера телефон до десятки обновился, может из-за этого... Хотя 5 приложений друих банков нормально работают, в том числе вход по-отпечатку.
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pfauter
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:26
pfauter перевстановити додаток пробували?
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:27
Ну или кеш почистить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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