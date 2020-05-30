Да. Пробовал.
Сейчас сбросил телефон полностью, установил и все заработало...
Всем спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да. Пробовал.
Сейчас сбросил телефон полностью, установил и все заработало...
Всем спасибо!
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:30
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