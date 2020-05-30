RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4079408040814082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да. Пробовал.
Сейчас сбросил телефон полностью, установил и все заработало...
Всем спасибо!
pfauter
 
Повідомлень: 264
З нами з: 06.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:30

  pfauter написав:Единственное, вчера телефон до десятки обновился, может из-за этого...

Позавчера тоже обновился до 10-ки - никаких проблем! Никаких сбросов не делал.
Vorlon
 
Повідомлень: 8359
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4079408040814082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Intento, Sain_повернувся, vitaliy_berdinskikh і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8637, 8638, 8639
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86389 10131446
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 14:43
Sain_повернувся
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6900 1588443
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 12:44
Son of Sun
А-Банк 1 ... 1626, 1627, 1628
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16270 2263996
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 08:29
Rimlyanin1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.