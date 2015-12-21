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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4079408040814082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да. Пробовал.
Сейчас сбросил телефон полностью, установил и все заработало...
Всем спасибо!
pfauter
 
Повідомлень: 264
З нами з: 06.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:30

  pfauter написав:Единственное, вчера телефон до десятки обновился, может из-за этого...

Позавчера тоже обновился до 10-ки - никаких проблем! Никаких сбросов не делал.
Vorlon
 
Повідомлень: 8359
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 847 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:24

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?

Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
Кочевник
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 16.02.17
Подякував: 243 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Нет, только в рабочее время операция должна быть, май закрылся ещё вечером в пятницу.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2353
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник написав:
  Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?

Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
Нет, читайте правила
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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  #<1 ... 4079408040814082
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