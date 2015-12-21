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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29
Да. Пробовал.
Сейчас сбросил телефон полностью, установил и все заработало...
Всем спасибо!
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pfauter
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:30
pfauter написав:
Единственное, вчера телефон до десятки обновился, может из-за этого...
Позавчера тоже обновился до 10-ки - никаких проблем! Никаких сбросов не делал.
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Vorlon
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:24
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
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Кочевник
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:27
Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Нет, только в рабочее время операция должна быть, май закрылся ещё вечером в пятницу.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:28
Кочевник написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
Нет, читайте правила
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
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