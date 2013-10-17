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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29
Да. Пробовал.
Сейчас сбросил телефон полностью, установил и все заработало...
Всем спасибо!
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pfauter
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:30
pfauter написав:
Единственное, вчера телефон до десятки обновился, может из-за этого...
Позавчера тоже обновился до 10-ки - никаких проблем! Никаких сбросов не делал.
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Vorlon
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:24
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
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Кочевник
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:27
Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Нет, только в рабочее время операция должна быть, май закрылся ещё вечером в пятницу.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:28
Кочевник написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
Нет, читайте правила
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Нед 31 тра, 2020 18:28
anis написав:
Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Нет, только в рабочее время операция должна быть, май закрылся ещё вечером в пятницу.
Можно было уже в субботу начинать покупать лекарства и лечиться?
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rollo
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Додано: Нед 31 тра, 2020 18:53
anis написав:
Нет, читайте правила
Справедливости ради, в правилах есть такое:
Безготівкова операція - операція з розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:03
rollo написав: anis написав:
Вкладчик1234 написав:Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Нет, только в рабочее время операция должна быть, май закрылся ещё вечером в пятницу.
Можно было уже в субботу начинать покупать лекарства и лечиться?
Це не ТАЗік, тут кешбек враховують по даті авторизації. В лютому на АЗК в останній день місяця кешбечив.
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Кочевник
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:18
Кочевник написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, может у кого был опыт:
если сегодня провести транзакцию в майской категории - кешбек за эту транзакцию будет выплачен?
Якщо проведуть до 7-го червня, то буде виплачений.
Тоже так думаю.
Оплату сделал, проверим
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:45
ingtrans написав: anis написав:
Нет, читайте правила
Справедливости ради, в правилах есть такое:
Безготівкова операція - операція з розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
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