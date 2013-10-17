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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:52
Кочевник написав: rollo написав:
Можно было уже в субботу начинать покупать лекарства и лечиться?
Це не ТАЗік, тут кешбек враховують по даті авторизації. В лютому на АЗК в останній день місяця кешбечив.
Значит, лечиться будем с завтра. Сегодня будем терпеть.
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rollo
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04
Stringer написав: ingtrans написав:
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:09
clientage написав: Stringer написав: ingtrans написав:
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен
Иначе болт
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Stringer
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