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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:52
Кочевник написав: rollo написав:
Можно было уже в субботу начинать покупать лекарства и лечиться?
Це не ТАЗік, тут кешбек враховують по даті авторизації. В лютому на АЗК в останній день місяця кешбечив.
Значит, лечиться будем с завтра. Сегодня будем терпеть.
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rollo
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04
Stringer написав: ingtrans написав:
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:09
clientage написав: Stringer написав: ingtrans написав:
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен
Иначе болт
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Stringer
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:11
clientage написав: Stringer написав: ingtrans написав:
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Нет
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anis
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:14
ingtrans написав: anis написав:
Нет, читайте правила
Справедливости ради, в правилах есть такое:
Безготівкова операція - операція з розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.
Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
Все верно у вас, 28 рабочий день, до 3го 7 дней не прошло.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:16
Stringer написав: clientage написав: Stringer написав:
[quote="4978953:ingtrans"]Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен
Иначе болт[/quote]Нет тут увы не так, уже не однократно писал об этом, когда попадаешь на покупки перед праздником и операции списания идут уже после 7 дней, кстати 7 дней учитываются календарных, а ее рабочих.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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