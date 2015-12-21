RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4080408140824083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:52

  Кочевник написав:
  rollo написав:Можно было уже в субботу начинать покупать лекарства и лечиться?

Це не ТАЗік, тут кешбек враховують по даті авторизації. В лютому на АЗК в останній день місяця кешбечив.

Значит, лечиться будем с завтра. Сегодня будем терпеть. :|
rollo
 
Повідомлень: 701
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04

  Stringer написав:
  ingtrans написав:Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).

У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить

Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.

Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31548
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:09

  clientage написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).

У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить

Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.

Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца? :mrgreen:

Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен
Иначе болт
Stringer
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 23.01.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).

У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить

Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.

Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца? :mrgreen:
Нет
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

ingtrans написав:
  anis написав:Нет, читайте правила

Справедливости ради, в правилах есть такое:
Безготівкова операція - операція з розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.

Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
Все верно у вас, с 28го , до 3го 7 дней не прошло.
Востаннє редагувалось anis в Нед 31 тра, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:[quote="4978953:ingtrans"]Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).

У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить

Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.

Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца? :mrgreen:

Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен
Иначе болт[/quote]Нет тут увы не так, уже не однократно писал об этом, когда попадаешь на покупки перед праздником и операции списания идут уже после 7 дней, кстати 7 дней учитываются календарных, а ее рабочих.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:31

  anis написав:
clientage написав:...Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца? :mrgreen:
Нет

Реально? :shock:
Серьёзные ребята тут, аднака :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31548
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  anis написав:
clientage написав:...Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца? :mrgreen:
Нет

Реально? :shock:
Серьёзные ребята тут, аднака
Попадал уже не раз, сам думал что 7 рабочих считать, а нет календарных дата покупки учитывается и бывает, что:
Сделал операцию прошло 1,2 дня и потом пару праздников и выходные и проводка конечно будет через 7 дней например на 8-9 и тут пролет, нужно аккуратно с этим банком любителям кешбеков.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4080408140824083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1802, 1803, 1804
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18033 2541226
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 23:41
Mavr
А-Банк 1 ... 1626, 1627, 1628
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16279 2264871
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 20:46
Ferlakur
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 37, 38, 39
Модератор » Пон 21 гру, 2015 19:09
388 79514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 20:12
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18034)
31.05.2020 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.