ingtrans написав:Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен Иначе болт
ingtrans написав:Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Нет
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Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
Все верно у вас, с 28го , до 3го 7 дней не прошло.
Востаннє редагувалось anis в Нед 31 тра, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer написав:[quote="4978953:ingtrans"]Из личного опыта была покупка в аптеке 28.12.2019 с проводкой 3.01.2020 - кешбэек 10% начислен. Других подходящих операций не было, но склоняюсь к мысли, что кешбэк начисляется по дате операции (+ проводка не более 7 кеалендарных дней после операции).
У меня аналогичный кейс в декабре, но может действительно это получилось потому что год закрывали, по крайней мере меня тут пытались в этом убедить
Я тут таки вчитался в Умови, шевеля губами, и таки выходит, шо КБ начислят по дате операции, при условии, шо она проведется в течении 7 кал. дн.
Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Я для себя решил так - если операция авторизована в месяце кешбека, и провелась до его выплаты, значит кешбек будет начислен Иначе болт[/quote]Нет тут увы не так, уже не однократно писал об этом, когда попадаешь на покупки перед праздником и операции списания идут уже после 7 дней, кстати 7 дней учитываются календарных, а ее рабочих.
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clientage написав:...Но возник другой вопрос: а будут ли считать безналичной операцией по которой нуна выплатить КБ, если эта операция проведется, например, за 14дн, но до 7 числа следующего месяца?
Нет
Реально? Серьёзные ребята тут, аднака
Попадал уже не раз, сам думал что 7 рабочих считать, а нет календарных дата покупки учитывается и бывает, что: Сделал операцию прошло 1,2 дня и потом пару праздников и выходные и проводка конечно будет через 7 дней например на 8-9 и тут пролет, нужно аккуратно с этим банком любителям кешбеков.
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