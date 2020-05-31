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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:11
Flamingo написав:
Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).
С возвращением! Уже переживали
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:13
guntherhouse777 написав: clientage написав:
Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают
Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542
оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912
покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912
Это из практики по Форварду или просто написали какие МСС обычно относят к этим категориям ?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15
ukrprom2014 написав: any4key написав:
Підскажіть, період нарахування % на залишок коко-дебет з 29-го по 29-е чи як?
Не так.
%падают на карту в последний день месяца, а пройти по счету могут на сл. раб. день
наоборот, судя по выписке проценты зачисляют на счёт в последний рабочий день месяца, а на карте они доступны в первый день следующего месяца
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:17
Это из условий, доступных на сайте банка. Это по MCC...
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:18
Flamingo написав: Vorlon написав:
Депозит заканчивается 6 июня (суббота). Может кто напомнит - денежка на карту капнет ещё в пятницу или уже в понедельник?
Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).
29 мая - пятница была
С возвращением
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:20
any4key написав:
Підскажіть, період нарахування % на залишок коко-дебет з 29-го по 29-е чи як?
С последнего рабочего дня предыдущего месяца по предпоследний рабочий день текущего месяца ( обе даты включительно). Выплачивается на счет в последний рабочий день текущего месяца, доступны в первый рабочий следующего месяца
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:37
velvet написав:
29 мая - пятница была
Да сорри, описАлся
. Имелось в виду, что скунс все выходные не дает доступ к смешным % начисленным по выписке в рабочий день. Поэтому думаю, что вряд ли он даст доступ до вторника к деньгам депо, который заканчивается на выходных. Но рад буду ошибиЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:03
Flamingo написав: velvet написав:
29 мая - пятница была
Да сорри, описАлся
. Имелось в виду, что скунс все выходные не дает доступ к смешным % начисленным по выписке в рабочий день. Поэтому думаю, что вряд ли он даст доступ до вторника к деньгам депо, который заканчивается на выходных. Но рад буду ошибиЦЦа
К сожалению, не ошибётесь. Мой депо закончился в субботу 30-го, тогда же и пропал из вида, а повился на карте вместе с % сегодня утром...
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