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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4082408340844085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:11

  Flamingo написав:Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).

С возвращением! Уже переживали :wink:
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:13

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  omb написав:Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg

Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают :)

Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542

оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912


покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912

Это из практики по Форварду или просто написали какие МСС обычно относят к этим категориям ?
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15

  ukrprom2014 написав:
  any4key написав:Підскажіть, період нарахування % на залишок коко-дебет з 29-го по 29-е чи як?

Не так.
%падают на карту в последний день месяца, а пройти по счету могут на сл. раб. день

наоборот, судя по выписке проценты зачисляют на счёт в последний рабочий день месяца, а на карте они доступны в первый день следующего месяца
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:17

Это из условий, доступных на сайте банка. Это по MCC...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:18

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Депозит заканчивается 6 июня (суббота). Может кто напомнит - денежка на карту капнет ещё в пятницу или уже в понедельник?

Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).

29 мая - пятница была
С возвращением
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:20

  any4key написав:Підскажіть, період нарахування % на залишок коко-дебет з 29-го по 29-е чи як?

С последнего рабочего дня предыдущего месяца по предпоследний рабочий день текущего месяца ( обе даты включительно). Выплачивается на счет в последний рабочий день текущего месяца, доступны в первый рабочий следующего месяца
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  velvet написав:29 мая - пятница была
Да сорри, описАлся ;). Имелось в виду, что скунс все выходные не дает доступ к смешным % начисленным по выписке в рабочий день. Поэтому думаю, что вряд ли он даст доступ до вторника к деньгам депо, который заканчивается на выходных. Но рад буду ошибиЦЦа ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:03

  Flamingo написав:
  velvet написав:29 мая - пятница была
Да сорри, описАлся ;). Имелось в виду, что скунс все выходные не дает доступ к смешным % начисленным по выписке в рабочий день. Поэтому думаю, что вряд ли он даст доступ до вторника к деньгам депо, который заканчивается на выходных. Но рад буду ошибиЦЦа ;)

К сожалению, не ошибётесь. Мой депо закончился в субботу 30-го, тогда же и пропал из вида, а повился на карте вместе с % сегодня утром...
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19

Кишмиш на коко картах активировать не надо? по умолчанию ?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:23

  emeta написав:Кишмиш на коко картах активировать не надо? по умолчанию ?

Не надо
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