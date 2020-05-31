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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4082408340844085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:26

  emeta написав:Кишмиш на коко картах активировать не надо? по умолчанию ?

Не нуна
Нуна ток помнить, шо за 1ю покупку от 100грн дадут КБ всего 100грн
Тут уже один деятель 1ю покупку на весь кредлимит заточил, в надежде 7% срубить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:27

  emeta написав:Кишмиш на коко картах активировать не надо? по умолчанию ?

Автоматически активируется.
Самому надо поставить шалочку в приложени на SMS-cthdbc c push уведомлениями.
Тогда не будет брать деньги за СМС.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:34

  clientage написав:Тут уже один деятель 1ю покупку на весь кредлимит заточил, в надежде 7% срубить :)

Это кто? :lol:
Кстати, а когда кишбык начисляют? Тоже надеюсь на 7%. :D
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