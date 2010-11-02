Не нуна
Нуна ток помнить, шо за 1ю покупку от 100грн дадут КБ всего 100грн
Тут уже один деятель 1ю покупку на весь кредлимит заточил, в надежде 7% срубить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:26
Не нуна
Нуна ток помнить, шо за 1ю покупку от 100грн дадут КБ всего 100грн
Тут уже один деятель 1ю покупку на весь кредлимит заточил, в надежде 7% срубить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:27
Автоматически активируется.
Самому надо поставить шалочку в приложени на SMS-cthdbc c push уведомлениями.
Тогда не будет брать деньги за СМС.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:34
Это кто?
Кстати, а когда кишбык начисляют? Тоже надеюсь на 7%.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:19
Вы её не знаете
... делайте хоть что-нибудь!
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