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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4083408440854086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:38

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Striker
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Повідомлень: 521
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Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50

Позвонили с киевского номера и предупредили, что грядут опять покращення с 26 июня, но какие не понял.
Сказали, что если не нажму "1", то с вещами на выход. :|
rollo
 
Повідомлень: 709
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:52

А шо це за зміни з 26 травня настали?
1 червня звонять заднім числом, про наказ вроді 213 кажуть і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33637
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20

  rollo написав:Позвонили с киевского номера и предупредили, что грядут опять покращення с 26 июня, но какие не понял.
Сказали, что если не нажму "1", то с вещами на выход. :|


вже 1 разу робобаба звонила і грозилась так само
на жаль в час епохи банкстерів людям треба лише жати завітну єдініцу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 8516
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Позвонил. Долго искали приказ 213. Это списание и закрытие счетов по которым долго не было движения.
lel
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 10.12.13
Подякував: 985 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:31

  Квесторе_поверніться написав:і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
Они помоему уже так делали.. видать понравилось :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:35

  omb написав:
  Квесторе_поверніться написав:і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
Они помоему уже так делали.. видать понравилось :)

Они считают нажатие "1" равносильно подписанию ЭЦП.
rollo
 
Повідомлень: 709
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 4083408440854086
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