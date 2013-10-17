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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:38
Фигасе, СЭП из Форварда на Аллу залетел за 55 мин.
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Striker
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50
Позвонили с киевского номера и предупредили, что грядут опять покращення с 26 июня, но какие не понял.
Сказали, что если не нажму "1", то с вещами на выход.
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rollo
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:52
А шо це за зміни з 26 травня настали?
1 червня звонять заднім числом, про наказ вроді 213 кажуть і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20
rollo написав:
Позвонили с киевского номера и предупредили, что грядут опять покращення с 26 июня, но какие не понял.
Сказали, что если не нажму "1", то с вещами на выход.
вже 1 разу робобаба звонила і грозилась так само
на жаль в час епохи банкстерів людям треба лише жати завітну єдініцу
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greenozon
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Позвонил. Долго искали приказ 213. Это списание и закрытие счетов по которым долго не было движения.
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lel
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:31
Квесторе_поверніться написав:
і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
Они помоему уже так делали.. видать понравилось
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:35
omb написав: Квесторе_поверніться написав:
і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
Они помоему уже так делали.. видать понравилось
Они считают нажатие "1" равносильно подписанию ЭЦП.
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rollo
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