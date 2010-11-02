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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:38
Фигасе, СЭП из Форварда на Аллу залетел за 55 мин.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:50
Позвонили с киевского номера и предупредили, что грядут опять покращення с 26 июня, но какие не понял.
Сказали, что если не нажму "1", то с вещами на выход.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:52
А шо це за зміни з 26 травня настали?
1 червня звонять заднім числом, про наказ вроді 213 кажуть і вимагають 1 тиснути, інакше іди геть.
Що за стиль роботи?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20
вже 1 разу робобаба звонила і грозилась так само
на жаль в час епохи банкстерів людям треба лише жати завітну єдініцу
+50грн !
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Позвонил. Долго искали приказ 213. Это списание и закрытие счетов по которым долго не было движения.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:31
Они помоему уже так делали.. видать понравилось
Кешбечные карты!
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:35
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:12
З 1 липня Фарс спаплюжує Банк в кишені.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:39
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:20
Забирає прОцент на залишок.
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