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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4084408540864087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:55

КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?
anikola13
 
Повідомлень: 822
З нами з: 08.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:10

anikola13 пока нет, но думаю это ненадолго
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1281
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:12

  anikola13 написав:КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?

Не кредиток КОКО, не дебиток КОКО это не касается и в ближайший год не коснется.
Речь у Квестора про древнюю хрень, которой мало кто пользуется.
https://forward-bank.com/press-center/n ... en-debit-/
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1619
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:40

  ukrprom2014 написав:
  anikola13 написав:КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?

Не кредиток КОКО, не дебиток КОКО это не касается и в ближайший год не коснется.
Речь у Квестора про древнюю хрень, которой мало кто пользуется.
https://forward-bank.com/press-center/n ... en-debit-/

Да дебетку КоКо коснется с 17.06, как и Депозитку.
anikola13
 
Повідомлень: 822
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:это не касается и в ближайший год не коснется.


дуже сміливе твердження
у вас є інсайдер в банку?
імхо зараз по пару раз в місяць ріжуть сало всюди
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:53

  anikola13 написав:
  ukrprom2014 написав:
  anikola13 написав:КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?

Не кредиток КОКО, не дебиток КОКО это не касается и в ближайший год не коснется.
Речь у Квестора про древнюю хрень, которой мало кто пользуется.
https://forward-bank.com/press-center/n ... en-debit-/

Да дебетку КоКо коснется с 17.06, как и Депозитку.


кредитку коснется так же, ибо какой смысл? всю сумму перелить из дебитки на кредитку :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:53

  miltador написав:
  proftpd66 написав:с 17 Июня, точно будет 10% после 15к?

Эта точная инфа? пока на белки под 12%

Точно - інфа з сайту (https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/)


вот оно
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлень: 2953
З нами з: 22.12.16
Подякував: 213 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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  #<1 ... 4084408540864087
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