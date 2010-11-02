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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:55
КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?
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anikola13
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:10
anikola13 пока нет, но думаю это ненадолго
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omb
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:12
anikola13 написав:
КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?
Не кредиток КОКО, не дебиток КОКО это не касается и в ближайший год не коснется.
Речь у Квестора про древнюю хрень, которой мало кто пользуется.https://forward-bank.com/press-center/n ... en-debit-/
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ukrprom2014
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:40
ukrprom2014 написав: anikola13 написав:
КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?
Не кредиток КОКО, не дебиток КОКО это не касается и в ближайший год не коснется.
Речь у Квестора про древнюю хрень, которой мало кто пользуется.https://forward-bank.com/press-center/n ... en-debit-/
Да дебетку КоКо коснется с 17.06, как и Депозитку.
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anikola13
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:43
ukrprom2014 написав:
это не касается и в ближайший год не коснется.
дуже сміливе твердження
у вас є інсайдер в банку?
імхо зараз по пару раз в місяць ріжуть сало всюди
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greenozon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:53
anikola13 написав: ukrprom2014 написав: anikola13 написав:
КоКо кард кредитка. Пока % на свои не трогают?
Не кредиток КОКО, не дебиток КОКО это не касается и в ближайший год не коснется.
Речь у Квестора про древнюю хрень, которой мало кто пользуется.https://forward-bank.com/press-center/n ... en-debit-/
Да дебетку КоКо коснется с 17.06, как и Депозитку.
кредитку коснется так же, ибо какой смысл? всю сумму перелить из дебитки на кредитку
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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