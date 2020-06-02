паперовому вигляді в дату підписання Оферти. Окрім того, підписуючи Оферту, Клієнт підтверджує
отримання даних Умов, включаючи усі додатки до них, в електронному вигляді, в дату підписання Заяви
(оферти) одним із наступних способів (на вибір Банку):
- шляхом отримання смс-повідомлення на мобільний номер Клієнта з посиланням на електронні версії
Умов та/або Тарифів, розпорядчих документів Банку у мережі Інтернет на сайті Банку
- шляхом отримання повідомлення на електронну адресу Клієнта;
Датою відправки Умов та /або Тарифів, розпорядчих документів Банку у вигляді електронного документу
є дата направлення відповідного повідомлення зазначеного в цьому пункті.
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