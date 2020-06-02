RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4085408640874088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:16

13.24 . Цим Клієнт підтверджує отримання даних Умов та /або Тарифів включаючи усі додатки до них, у
паперовому вигляді в дату підписання Оферти. Окрім того, підписуючи Оферту, Клієнт підтверджує
отримання даних Умов, включаючи усі додатки до них, в електронному вигляді, в дату підписання Заяви
(оферти) одним із наступних способів (на вибір Банку):
- шляхом отримання смс-повідомлення на мобільний номер Клієнта з посиланням на електронні версії
Умов та/або Тарифів, розпорядчих документів Банку у мережі Інтернет на сайті Банку http://www.forwardbank.com;
- шляхом отримання повідомлення на електронну адресу Клієнта;
Датою відправки Умов та /або Тарифів, розпорядчих документів Банку у вигляді електронного документу
є дата направлення відповідного повідомлення зазначеного в цьому пункті.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
Дзвінка тут немає. Банка порушує?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33662
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:05

Квесторе_поверніться если что-то важное, то сообщат
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:05

Дивлюсь тарифи кОкО дебетової, вказано % ставка 15%, це дійсно так без обмежень по сумі?
Rainbow
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:09

Rainbow 15% якщо на рахунку менше 15000 грн, 12% на всю суму якщо більше.
З 17-го числа буде 10%.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 08.01.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:28

miltador
дякую, дивно що навіть зараз в тарифах не вказано про 12% при сумі від 15т.

А по коко кредит 12% лишається?
Rainbow
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rainbow написав:дякую, дивно що навіть зараз в тарифах не вказано про 12% при сумі від 15т.

Ну как же не указано? Указано - https://www.forward-bank.com/cards/koko ... ko_deb.pdf, п. 8.2.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:46

  Rainbow написав:miltador
дякую, дивно що навіть зараз в тарифах не вказано про 12% при сумі від 15т.

А по коко кредит 12% лишається?

8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на
Рахунку (річних) від 100,00 грн. - 12%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4085408640874088
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, Flamingo, riwalir і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1630, 1631, 1632
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16318 2268886
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 17:28
archvile
Альфа-Банк 1 ... 8648, 8649, 8650
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86495 10145066
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 17:27
cohan
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6907 1589500
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 17:04
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.