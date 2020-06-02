13.24 . Цим Клієнт підтверджує отримання даних Умов та /або Тарифів включаючи усі додатки до них, у паперовому вигляді в дату підписання Оферти. Окрім того, підписуючи Оферту, Клієнт підтверджує отримання даних Умов, включаючи усі додатки до них, в електронному вигляді, в дату підписання Заяви (оферти) одним із наступних способів (на вибір Банку): - шляхом отримання смс-повідомлення на мобільний номер Клієнта з посиланням на електронні версії Умов та/або Тарифів, розпорядчих документів Банку у мережі Інтернет на сайті Банку http://www.forwardbank.com; - шляхом отримання повідомлення на електронну адресу Клієнта; Датою відправки Умов та /або Тарифів, розпорядчих документів Банку у вигляді електронного документу є дата направлення відповідного повідомлення зазначеного в цьому пункті. https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf Дзвінка тут немає. Банка порушує?
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vpchelko написав:Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит.
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vpchelko написав:Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит.