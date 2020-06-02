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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45
Bosstone написав:
был теховер на кредитке с нулевым лимитом?
Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:54
vpchelko написав: Bosstone написав:
был теховер на кредитке с нулевым лимитом?
Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
Я так понимаю, что деньги заходили не сэпом, а п2п. А как тратили?
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Bosstone
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:03
Bosstone написав: vpchelko написав: Bosstone написав:
был теховер на кредитке с нулевым лимитом?
Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
Я так понимаю, что деньги заходили не сэпом, а п2п. А как тратили?
я не понял нихрена? что за сверх лимит?
тех. овер. , если пополнить и снять сразу.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06
vpchelko написав:
Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит.
Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?
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