Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:54
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:03
я не понял нихрена? что за сверх лимит?
тех. овер. , если пополнить и снять сразу.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:19
% капнуло 60, за овер списали 58.
Скорее всего, из-за того, что после получки по глупости использовал кредитку, как транзитную. Был не в курсе такой подляны. А вот дебетку не дает использовать пока по счету не пройдут деньги.
Раньше с таким не сталкивался. Видимо опыт монобанка не дает познать всех прелестей.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Теперь понятно. Эта ситуация относится в принципе ко всем, кто оформил кредитку, но вот к тем, "кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%", как раз меньше всего.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:31
ingtrans
Ну денежку тоже храню и по чуть тяну (то кеш снять, то загасить кредитку), ведь 60 капнуло. Только вот с овером вышел нежданчик, так как пополнял переводом с дебетки (между своими счетами)
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:35
vpchelko странно, я больше месяца кредитку использовал как транзитник для нала с дебетки и все было ровно, правда это было до лимита в 15к для 15%
Кешбечные карты!
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