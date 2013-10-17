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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45
Bosstone написав:
был теховер на кредитке с нулевым лимитом?
Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
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vpchelko
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:54
vpchelko написав: Bosstone написав:
был теховер на кредитке с нулевым лимитом?
Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
Я так понимаю, что деньги заходили не сэпом, а п2п. А как тратили?
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Bosstone
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:03
Bosstone написав: vpchelko написав: Bosstone написав:
был теховер на кредитке с нулевым лимитом?
Да, в поддержке назвали это сверх-лимит.
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
Я так понимаю, что деньги заходили не сэпом, а п2п. А как тратили?
я не понял нихрена? что за сверх лимит?
тех. овер. , если пополнить и снять сразу.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06
vpchelko написав:
Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит.
Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?
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ingtrans
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:19
ingtrans написав:
Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?
% капнуло 60, за овер списали 58.
Скорее всего, из-за того, что после получки по глупости использовал кредитку, как транзитную. Был не в курсе такой подляны. А вот дебетку не дает использовать пока по счету не пройдут деньги.
Раньше с таким не сталкивался. Видимо опыт монобанка не дает познать всех прелестей.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:27
vpchelko написав:
% капнуло 60, за овер списали 58.
Скорее всего, из-за того, что после получки по глупости использовал кредитку, как транзитную. Был не в курсе такой подляны. А вот дебетку не дает использовать пока по счету не пройдут деньги.
Теперь понятно. Эта ситуация относится в принципе ко всем, кто оформил кредитку, но вот к тем, "кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%", как раз меньше всего.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:31
ingtrans
Ну денежку тоже храню и по чуть тяну (то кеш снять, то загасить кредитку), ведь 60 капнуло. Только вот с овером вышел нежданчик, так как пополнял переводом с дебетки (между своими счетами)
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vpchelko
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:35
vpchelko странно, я больше месяца кредитку использовал как транзитник для нала с дебетки и все было ровно, правда это было до лимита в 15к для 15%
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:44
vpchelko написав:ingtrans
Ну денежку тоже храню и по чуть тяну (то кеш снять, то загасить кредитку), ведь 60 капнуло. Только вот с овером вышел нежданчик, так как пополнял переводом с дебетки (между своими счетами)
Тянуть с Форварда нужно через чужие сервисы - тогда минимум 1 день - пауза перед фактическим снятием с карты Форварда. Если же через их приложение - снятие моментальное.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:00
Slx написав:
Тянуть с Форварда нужно через чужие сервисы - тогда минимум 1 день - пауза перед фактическим снятием с карты Форварда. Если же через их приложение - снятие моментальное.
Интересное замечание. Т.е. гасить черную через приложение моно, максимку через МАБ, а Б5 через тас2ю? все верно?
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vpchelko
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