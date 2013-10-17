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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4087408840894090>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45

  Bosstone написав:был теховер на кредитке с нулевым лимитом?

Да, в поддержке назвали это сверх-лимит. :evil:
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:54

  vpchelko написав:
  Bosstone написав:был теховер на кредитке с нулевым лимитом?

Да, в поддержке назвали это сверх-лимит. :evil:
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.

Я так понимаю, что деньги заходили не сэпом, а п2п. А как тратили?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:03

  Bosstone написав:
  vpchelko написав:
  Bosstone написав:был теховер на кредитке с нулевым лимитом?

Да, в поддержке назвали это сверх-лимит. :evil:
29 мая капнули % за остаток на счету и тут же все списали за пользования кредитом.

Я так понимаю, что деньги заходили не сэпом, а п2п. А как тратили?


я не понял нихрена? что за сверх лимит?

тех. овер. , если пополнить и снять сразу.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит.

Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:19

  ingtrans написав:Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?

% капнуло 60, за овер списали 58.
Скорее всего, из-за того, что после получки по глупости использовал кредитку, как транзитную. Был не в курсе такой подляны. А вот дебетку не дает использовать пока по счету не пройдут деньги.
Раньше с таким не сталкивался. Видимо опыт монобанка не дает познать всех прелестей.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:% капнуло 60, за овер списали 58.
Скорее всего, из-за того, что после получки по глупости использовал кредитку, как транзитную. Был не в курсе такой подляны. А вот дебетку не дает использовать пока по счету не пройдут деньги.

Теперь понятно. Эта ситуация относится в принципе ко всем, кто оформил кредитку, но вот к тем, "кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%", как раз меньше всего.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:31

ingtrans
Ну денежку тоже храню и по чуть тяну (то кеш снять, то загасить кредитку), ведь 60 капнуло. Только вот с овером вышел нежданчик, так как пополнял переводом с дебетки (между своими счетами)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:35

vpchelko странно, я больше месяца кредитку использовал как транзитник для нала с дебетки и все было ровно, правда это было до лимита в 15к для 15%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:44

  vpchelko написав:ingtrans
Ну денежку тоже храню и по чуть тяну (то кеш снять, то загасить кредитку), ведь 60 капнуло. Только вот с овером вышел нежданчик, так как пополнял переводом с дебетки (между своими счетами)

Тянуть с Форварда нужно через чужие сервисы - тогда минимум 1 день - пауза перед фактическим снятием с карты Форварда. Если же через их приложение - снятие моментальное.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:00

  Slx написав:Тянуть с Форварда нужно через чужие сервисы - тогда минимум 1 день - пауза перед фактическим снятием с карты Форварда. Если же через их приложение - снятие моментальное.

Интересное замечание. Т.е. гасить черную через приложение моно, максимку через МАБ, а Б5 через тас2ю? все верно?
vpchelko
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