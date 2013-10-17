Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06

vpchelko написав: Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит. Будьте аккуратны, те кто оформил Коко-Кредитку в качестве срочного депозита с 12%. Можно легко попасть на сверх лимит, мне за прошлый месяц скунс все % списал на комиссию за сверх лимит.

Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?