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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:02
vpchelko да, оптимально тянуть получателем
Кешбечные карты!
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:04
Знову сьогодні не хотів тягнути Фарс від конячників.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50
omb
впредь буду тянуть все через приложение моно и белую.
Пока не замечал, чтобы моно занимался подобным жлобством.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:52
Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1
а не то! аж страшно подумати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:55
Доложіть зміст дзвінка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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