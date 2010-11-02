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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4088408940904091>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:02

vpchelko да, оптимально тянуть получателем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:04

  omb написав:vpchelko да, оптимально тянуть получателем

Знову сьогодні не хотів тягнути Фарс від конячників. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:50

omb
впредь буду тянуть все через приложение моно и белую.
Пока не замечал, чтобы моно занимался подобным жлобством.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:52

Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1 :)
а не то! аж страшно подумати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:55

  greenozon написав:Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1 :)
а не то! аж страшно подумати

Доложіть зміст дзвінка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:20

  vpchelko написав:
  ingtrans написав:Ну депозит, скорее, несрочный, но я не совсем понял, как можно одновременно хранить деньги на карте с целью получения процентов и попасть на теховер или сверхлимит, как бы его не называли. Почему все проценты списал? К тому времени уже был 0 своих на карте?

% капнуло 60, за овер списали 58.
Скорее всего, из-за того, что после получки по глупости использовал кредитку, как транзитную. Был не в курсе такой подляны. А вот дебетку не дает использовать пока по счету не пройдут деньги.
Раньше с таким не сталкивался. Видимо опыт монобанка не дает познать всех прелестей.


Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:23

  avoska220 написав:Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.

Сотрудник банка уверял что в этом случае на 15 000 насчитается 15%, и на остальную сумму 12%.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:31

  Adast написав:
  avoska220 написав:Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.

Сотрудник банка уверял что в этом случае на 15 000 насчитается 15%, и на остальную сумму 12%.

не верьте, будет 12% на всю сумму :|
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:32

  Adast написав:
  avoska220 написав:Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.

Сотрудник банка уверял что в этом случае на 15 000 насчитается 15%, и на остальную сумму 12%.

Может у кого уже начисляло.Да,еще вопрос можно ли открывать 2-е дебетки,как в банке реагируют?
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:34

  Lost написав:
  Adast написав:
  avoska220 написав:Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.

Сотрудник банка уверял что в этом случае на 15 000 насчитается 15%, и на остальную сумму 12%.

не верьте, будет 12% на всю сумму :|

Как бороться с этим?Ну разве,что чистыми.
Востаннє редагувалось avoska220 в Чет 04 чер, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
avoska220
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