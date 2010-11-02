avoska220 написав:Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.
Сотрудник банка уверял что в этом случае на 15 000 насчитается 15%, и на остальную сумму 12%.
Может у кого уже начисляло.Да,еще вопрос можно ли открывать 2-е дебетки,как в банке реагируют?
почитайте ветку, много раз писали уже! один клиент - 1 дебетка, 2 клиента - 2 дебетки... и т.д. Одному сейчас оформят только одну карту.
Нужно чтобы до 15к было в день или в течении месяца?
если 1 день в месяце было 16к, то будет все по 12% или только один день по 12%?
Є думка шо % нараховується кожний день. Залишок менше 15000 - 15%, більше - 12%.
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