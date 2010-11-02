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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4088408940904091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:36

  avoska220 написав:
  Adast написав:
  avoska220 написав:Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.

Сотрудник банка уверял что в этом случае на 15 000 насчитается 15%, и на остальную сумму 12%.

Может у кого уже начисляло.Да,еще вопрос можно ли открывать 2-е дебетки,как в банке реагируют?

почитайте ветку, много раз писали уже!
один клиент - 1 дебетка, 2 клиента - 2 дебетки... и т.д. :mrgreen:
Одному сейчас оформят только одну карту.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:43

еще вопрос про 15% по 15к

Нужно чтобы до 15к было в день или в течении месяца?

если 1 день в месяце было 16к, то будет все по 12% или только один день по 12%? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:48

  proftpd66 написав:еще вопрос про 15% по 15к

Нужно чтобы до 15к было в день или в течении месяца?

если 1 день в месяце было 16к, то будет все по 12% или только один день по 12%? :mrgreen:

Є думка шо % нараховується кожний день.
Залишок менше 15000 - 15%, більше - 12%.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:17

  Lost написав:не верьте, будет 12% на всю сумму :|

Уточнил повторно. Действительно 12% на всю сумму.
Вот так доверять работникам банка :(
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:18

proftpd66 держу там 14800, чтобы без вариантов :D
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:06

  omb написав:proftpd66 держу там 14800, чтобы без вариантов :D

если получаете около 148,40 то все ок
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:22

Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:15

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:еще вопрос про 15% по 15к

Нужно чтобы до 15к было в день или в течении месяца?

если 1 день в месяце было 16к, то будет все по 12% или только один день по 12%? :mrgreen:

Є думка шо % нараховується кожний день.
Залишок менше 15000 - 15%, більше - 12%.

Думка это канеШно хАрАшо, но практика лучше. Специально пересчитал начисление % за май по двум своим дебекам где суммы в определенные дни гуляли в пределах от 1000 до 30000 грн. Пересчет с точностью до пары десятков копеек за месяц (что ИМХО вполне допустимая погрешность) показал, что таки да начисление % проходит ЕЖЕДНЕВНО и по алгоритму если остаток больше 100 но меньше чем 15000,01 то начисляется 15%, а от 15000,01 и выше только 12%. И так каждый день
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

все уже получили смс об очередном снижение ставок видимо по карточным депо? до 17числа остаются прежние%, а потом появится актуальная инфа на оф.сайте.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:24

  чик написав:все уже получили смс об очередном снижение ставок видимо по карточным депо? до 17числа остаются прежние%, а потом появится актуальная инфа на оф.сайте.

Так на сайте уже давно есть актуальная информация.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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