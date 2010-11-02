вона ще буде мінятись (зрозуміло в яку сторону)
бо на на наступному тижні перегляд облікової ставки НБУ..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
вона ще буде мінятись (зрозуміло в яку сторону)
бо на на наступному тижні перегляд облікової ставки НБУ..
+50грн !
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:49
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
С 1 по 29(30) лежит ровно 15000. 30(31) кидаю 200грн. на кредитку.
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