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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4089409040914092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Так на сайте уже давно есть актуальная информация.


вона ще буде мінятись (зрозуміло в яку сторону)
бо на на наступному тижні перегляд облікової ставки НБУ..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:49

  proftpd66 написав:Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?

Терминалы ПУМБа едят.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  avoska220 написав:Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.

С 1 по 29(30) лежит ровно 15000. 30(31) кидаю 200грн. на кредитку.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1624
З нами з: 09.03.14
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