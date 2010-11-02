вона ще буде мінятись (зрозуміло в яку сторону)
бо на на наступному тижні перегляд облікової ставки НБУ..
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
вона ще буде мінятись (зрозуміло в яку сторону)
бо на на наступному тижні перегляд облікової ставки НБУ..
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:49
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
С 1 по 29(30) лежит ровно 15000. 30(31) кидаю 200грн. на кредитку.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
невижу хде она на сайте, но мне позвонили, не расслышал шо хотят -перезвонил и запостил здесь в точности то, шо мне ответила горячка.
а шо делать?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:20
СЕПить, ну или п2п через само приложение Форварда.
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