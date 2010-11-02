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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:39
ingtrans написав:
Так на сайте уже давно есть актуальная информация.
вона ще буде мінятись (зрозуміло в яку сторону)
бо на на наступному тижні перегляд облікової ставки НБУ..
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greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:49
proftpd66 написав:
Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Терминалы ПУМБа едят.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 22:51
avoska220 написав:
Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.
С 1 по 29(30) лежит ровно 15000. 30(31) кидаю 200грн. на кредитку.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:18
ingtrans написав:
Так на сайте уже давно есть актуальная информация.
невижу хде она на сайте, но мне позвонили, не расслышал шо хотят -перезвонил и запостил здесь в точности то, шо мне ответила горячка.
а шо делать?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:20
avoska220 написав:
Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.
СЕПить, ну или п2п через само приложение Форварда.
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Slx
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:54
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1
а не то! аж страшно подумати
Доложіть зміст дзвінка.
Уведомляли о смене %% ставок от 17.06.20.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:08
Slx написав: avoska220 написав:
Если у вас есть опыт с дебеткой поделитесь пож.,как это работает?Пример:на дебетке лежат месяц 15000,31 числа падают % сюда же на дебетку,но это является превышением 15000 и что делать,сразу снимать,что бы не посчитало как 12% ?Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.
СЕПить, ну или п2п через само приложение Форварда.
проблема в том, что это надо помнить, а в случае с 14800, можно и чуть попозжее
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:53
Flamingo
ну наконец то проверили!
а то версии об этих 15% уже год читаю
плюсище
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v57
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:18
v57 написав:Flamingo
ну наконец то проверили!
а то версии об этих 15% уже год читаю
плюсище
Жаль Фламинго! Столько полезной инфы по все веткам постит, а даже на самую простенькую медальку так и не заработал( Никак до 10 не дотянет. Может хоть разок поддержим человека?...
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arkavs
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:22
ukrprom2014 написав: avoska220 написав:
Может надо ложить 14800,что бы не попасть в такую ситуацию?Кто знает поделитесь пож.
С 1 по 29(30) лежит ровно 15000. 30(31) кидаю 200грн. на кредитку.
Благодарю за внятный ответ.
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avoska220
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