RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4090409140924093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:47

Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 08.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1 :)
а не то! аж страшно подумати

Доложіть зміст дзвінка.

Уведомляли о смене %% ставок от 17.06.20.


тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:14

  emeta написав:
тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?


15% - до 15000 грн.
10% - от 15000 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4090409140924093
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, antey718, Dika, vitaliian, vitaliy1111 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 668, 669, 670
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6698 868846
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 12:17
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 8654, 8655, 8656
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86551 10151791
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 12:04
chipmunk
А-Банк 1 ... 1634, 1635, 1636
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16350 2272076
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 10:30
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19194)
05.06.2020 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.