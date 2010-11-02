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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:47
Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11
guntherhouse777 написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1
а не то! аж страшно подумати
Доложіть зміст дзвінка.
Уведомляли о смене %% ставок от 17.06.20.
тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:14
emeta написав:
тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?
15% - до 15000 грн.10%
- от 15000 грн.
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