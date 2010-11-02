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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:47
Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11
тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:14
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:27
Теж дзвонили про прОцент від 17 червня не згадували.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Депозитку не чіпають, тільки Коко?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:30
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не нашел Коко-Кредитку в списке изменений.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:35
Потому что по кредитке никаких изменений нет.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:36
А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:08
А шо так можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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