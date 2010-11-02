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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4090409140924093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:47

Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Сьогодні звонив сексуальний жіночий голосок і дуже просив нажати кнопочку 1 :)
а не то! аж страшно подумати

Доложіть зміст дзвінка.

Уведомляли о смене %% ставок от 17.06.20.


тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:14

  emeta написав:
тоже звонили.
А какие условия по дебетной с 17 июня?


15% - до 15000 грн.
10% - от 15000 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:27

Теж дзвонили про прОцент від 17 червня не згадували.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Депозитку не чіпають, тільки Коко?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:30

  chipmunk написав:Депозитку не чіпають, тільки Коко?

Чіпають і депозитку. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не нашел Коко-Кредитку в списке изменений.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:35

  vpchelko написав:Не нашел Коко-Кредитку в списке изменений.

Потому что по кредитке никаких изменений нет.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:36

А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:08

  Adast написав:А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?

А шо так можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякували: 1683 раз.
 
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