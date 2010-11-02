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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4091409240934094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:10

  Квесторе_поверніться написав:А шо так можна?

Скорее всего мои больные фантазии, но не спросить я не мог)
Adast
 
Повідомлень: 8
З нами з: 04.06.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27

Квесторе_поверніться выше писали, что нет :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 08.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36

  omb написав:Квесторе_поверніться выше писали, что нет :(

Комса нас виручає.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33709
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03

  Adast написав:А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?

Я узнавал, кредитка только 1.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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