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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4091409240934094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:10

  Квесторе_поверніться написав:А шо так можна?

Скорее всего мои больные фантазии, но не спросить я не мог)
Adast
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.06.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27

Квесторе_поверніться выше писали, что нет :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 08.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36

  omb написав:Квесторе_поверніться выше писали, что нет :(

Комса нас виручає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33719
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03

  Adast написав:А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?

Я узнавал, кредитка только 1.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлень: 1639
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:30

Подскажите, когда Форвард платит кэшбэк:
1. За первую покупку от 100 грн.
2. По категориям.
Первую покупку делал ещё где-то 18-го мая.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 544
З нами з: 15.02.20
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:33

  Striker написав:Подскажите, когда Форвард платит кэшбэк:
1. За первую покупку от 100 грн.
2. По категориям.
Первую покупку делал ещё где-то 18-го мая.

8 наступного місяця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33719
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:8 наступного місяця.

А в этом месяце скорее даже 9-го.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:40

Квесторе_поверніться, ingtrans
Пасеба.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:45

Если сделать п2п сейчас на форвард? то зачисление реальное будет вторник-среда? если банк отправителя будет тупить, то среда-четверг?

Понедельник выходной
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:21

  proftpd66 написав:Если сделать п2п сейчас на форвард? то зачисление реальное будет вторник-среда? если банк отправителя будет тупить, то среда-четверг?

Понедельник выходной

пополнение родным сервисом должно зачислиться не позже вторника
Bosstone
 
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