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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:10
Квесторе_поверніться написав:
А шо так можна?
Скорее всего мои больные фантазии, но не спросить я не мог)
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Adast
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27
Квесторе_поверніться
выше писали, что нет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36
omb написав:Квесторе_поверніться
выше писали, что нет
Комса нас виручає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03
Adast написав:
А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?
Я узнавал, кредитка только 1.
- Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
- 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
- Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:30
Подскажите, когда Форвард платит кэшбэк:
1. За первую покупку от 100 грн.
2. По категориям.
Первую покупку делал ещё где-то 18-го мая.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:33
Striker написав:
Подскажите, когда Форвард платит кэшбэк:
1. За первую покупку от 100 грн.
2. По категориям.
Первую покупку делал ещё где-то 18-го мая.
8 наступного місяця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:34
Квесторе_поверніться написав:
8 наступного місяця.
А в этом месяце скорее даже 9-го.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:40
Квесторе_поверніться, ingtrans
Пасеба.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:45
Если сделать п2п сейчас на форвард? то зачисление реальное будет вторник-среда? если банк отправителя будет тупить, то среда-четверг?
Понедельник выходной
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:21
proftpd66 написав:
Если сделать п2п сейчас на форвард? то зачисление реальное будет вторник-среда? если банк отправителя будет тупить, то среда-четверг?
Понедельник выходной
пополнение родным сервисом должно зачислиться не позже вторника
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Bosstone
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