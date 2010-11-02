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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4092409340944095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:05

  Striker написав:Подскажите, когда Форвард платит кэшбэк:
1. За первую покупку от 100 грн.
2. По категориям.
Первую покупку делал ещё где-то 18-го мая.

после 8 июля должны зайти.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:50

proftpd66 +1, все прийдёт во вторник
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:44

  Adast написав:А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?

По одной Коко Кр и Дб в одни руки.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:32

  omb написав:Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода :)

А скільки Вам налили з нуля? А то моя половинка свою нагоду здається провтикала, а коли сама їм передзвонила, то 20к зажали: не дамо стільки, кажуть, цур їм і пек. Тепер ще місяць чекати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40

kreuz Через 5 дней сообщат, сначало просто позвонили сказать надо или нет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1332
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:49

13.5% на год хорошая ставка на сегодня?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:57

  novichok написав:13.5% на год хорошая ставка на сегодня?

На сегодня может быть и да.
Я пока пополняю монин столб под 15.75
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:35

  novichok написав:13.5% на год хорошая ставка на сегодня?

Лідер Мега.
В Піні під 13% річний пролонгувався на початку червня року 2020.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:15

  lov2108 написав:
  novichok написав:13.5% на год хорошая ставка на сегодня?

На сегодня может быть и да.
Я пока пополняю монин столб под 15.75


в ТАЗіку не маєте 19% дерев? :)
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greenozon
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