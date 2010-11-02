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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:05
Striker написав:
Подскажите, когда Форвард платит кэшбэк:
1. За первую покупку от 100 грн.
2. По категориям.
Первую покупку делал ещё где-то 18-го мая.
после 8 июля должны зайти.
- Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
- 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
- Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:50
proftpd66 +1, все прийдёт во вторник
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:44
Adast написав:
А Коко кредитку только одну на руки дают?
Если нет - то реально ли взять одну ради кредита и кэшека, а вторую ради процента на остаток?
По одной Коко Кр и Дб в одни руки.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:32
omb написав:
Форвард сам позвонил и предложил увеличить кредитный лимит с моего 0, вот это сервис. Не прошло и полгода
А скільки Вам налили з нуля? А то моя половинка свою нагоду здається провтикала, а коли сама їм передзвонила, то 20к зажали: не дамо стільки, кажуть, цур їм і пек. Тепер ще місяць чекати...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40
kreuz Через 5 дней сообщат, сначало просто позвонили сказать надо или нет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:49
13.5% на год хорошая ставка на сегодня?
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novichok
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:57
novichok написав:
13.5% на год хорошая ставка на сегодня?
На сегодня может быть и да.
Я пока пополняю монин столб под 15.75
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lov2108
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Додано: Суб 06 чер, 2020 22:35
novichok написав:
13.5% на год хорошая ставка на сегодня?
Лідер Мега.
В Піні під 13% річний пролонгувався на початку червня року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:15
lov2108 написав: novichok написав:
13.5% на год хорошая ставка на сегодня?
На сегодня может быть и да.
Я пока пополняю монин столб под 15.75
в ТАЗіку не маєте 19% дерев?
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greenozon
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Додано: Нед 07 чер, 2020 07:57
greenozon написав:
в ТАЗіку не маєте 19% дерев?
Так тим деревам жити лишилось лiченi днi. Я ще розумiю моно-сади десь до кiнця осенi пiд 18,5 + бонус, чи абанк-сади до середини грудня пiд 18,5. А Тас то вже по сутi минулi спогади
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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