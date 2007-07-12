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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4093409440954096

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Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:18

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Депозит заканчивается 6 июня (суббота). Может кто напомнит - денежка на карту капнет ещё в пятницу или уже в понедельник?

Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).

В продолжении истории о депо, которые заканчиваются на выходных - открыл для скунса одну необычную особенность. Оказывается заканчивающийся депо в выходной забрать можно даже до наступления следующего рабочего дня. Правда не каждый депо. А только тот, у которого при открытии для возврата указана не карта, а текущий счет. Иногда такие открывают в отделении при отсутствии карты. Так было и со мной, когда я в декабре прошлого года только заходил в скунс. В итоге дата возврата моего полугодового депо получалась 8 июня 2020. То есть завтра. А сегодня отсутствие моего депо в списке депо заставило меня начать его искать и угораздило меня случайно зайти на вкладку "счета" и там я увидел на остатке сумму превышающую мой депо, которую я ожидал там лицезреть никак не раньше чем во вторник. Выписка в мобильном - показывала отсутствие каких либо движений по счету, но сформировать ее можно было только по 7.06.2020. Поэтому я полез в десктоп-версию, которая сформировала мне выписку по 09.06.2020 включительно и где естественно были видны операции возврата депо и %, датированные 9 июня. Естественно мне стало интересно - а даст ли ИБ перебросить мне денежку с текущего на карточный. Оказывается - лЁгко! И опять таки в выписках данная операция датирована 9м числом, но авторизационный остаток увеличился (чего не происходит, к примеру, если на карту начислились %% на остаток, которые проведутся только в следующий рабочий день). Ну, а коль деньги попали на карточный, то использовать чужую р2р-тянучку уже было дело техники (все равно проведется не раньше вторника, когда и все остальные движения). В итоге получается, что деньги с вклада, который закончится только завтра уже на вкладе в другом банке, и на них с завтрашнего дня начнут капать %%. Вот такая оказывается есть особенность вкладов, которые привязаны не к карточному, а к обычному текущему счету. :roll: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:у которого при открытии для возврата указана не карта, а текущий счет.

Подобная особенность есть и ощАда
Да и у Фарсика, небойсь, мона подойти в день окончания вклада в отд-е и потребовать выдачи с картсчета (он же теперь -- текущий).
Но у карточных есть лимит на обнал
Поэтому нуна пользоваться старой доброй традицией -- размещать депо с текущего под депозит, там самый большой лимит на обнал
А перекинуть с карточного на текущий теперь мона текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:размещать депо с текущего под депозит,

А з карти іншого банку бонус Фарс до прОцента по депо не плюсує від 30000 при відритті депо?
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