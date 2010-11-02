Додано: Нед 07 чер, 2020 14:18

Flamingo написав: Vorlon написав: Депозит заканчивается 6 июня (суббота). Может кто напомнит - денежка на карту капнет ещё в пятницу или уже в понедельник? Депозит заканчивается 6 июня (суббота). Может кто напомнит - денежка на карту капнет ещё в пятницу или уже в понедельник?

Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня). Не в понедельник - точно. Следующий понедельник выходной для БСУ. Вангую что только все-таки во вторник. Вы ж видите как скунс в мае платил % на остаток по карте (в выписке появились поздно ночью в субботу 29го, а реально на карте стали доступны 1 июня).

В продолжении истории о депо, которые заканчиваются на выходных - открыл для скунса одну необычную особенность. Оказывается заканчивающийся депо в выходной забрать можно даже до наступления следующего рабочего дня. Правда не каждый депо. А только тот, у которого при открытии для возврата указана не карта, а текущий счет. Иногда такие открывают в отделении при отсутствии карты. Так было и со мной, когда я в декабре прошлого года только заходил в скунс. В итоге дата возврата моего полугодового депо получалась 8 июня 2020. То есть завтра. А сегодня отсутствие моего депо в списке депо заставило меня начать его искать и угораздило меня случайно зайти на вкладку "счета" и там я увидел на остатке сумму превышающую мой депо, которую я ожидал там лицезреть никак не раньше чем во вторник. Выписка в мобильном - показывала отсутствие каких либо движений по счету, но сформировать ее можно было только по 7.06.2020. Поэтому я полез в десктоп-версию, которая сформировала мне выписку по 09.06.2020 включительно и где естественно были видны операции возврата депо и %, датированные 9 июня. Естественно мне стало интересно - а даст ли ИБ перебросить мне денежку с текущего на карточный. Оказывается - лЁгко! И опять таки в выписках данная операция датирована 9м числом, но авторизационный остаток увеличился (чего не происходит, к примеру, если на карту начислились %% на остаток, которые проведутся только в следующий рабочий день). Ну, а коль деньги попали на карточный, то использовать чужую р2р-тянучку уже было дело техники (все равно проведется не раньше вторника, когда и все остальные движения). В итоге получается, что деньги с вклада, который закончится только завтра уже на вкладе в другом банке, и на них с завтрашнего дня начнут капать %%. Вот такая оказывается есть особенность вкладов, которые привязаны не к карточному, а к обычному текущему счету.